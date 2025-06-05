Холли Берри может выйти замуж в четвертый раз

58-летняя актриса Холли Берри получила предложение руки и сердца от нынешнего партнера – 55-летнего музыканта Вана Ханта. Пара вместе уже несколько лет, и, судя по откровениям актрисы, отношения перешли на новый уровень. Однако, несмотря на романтический жест, свадьба пока откладывается.

Хант сделал предложение в лучших традициях: опустился на одно колено, выразив серьезные намерения. Но ответ от звезды пока не прозвучал. В эфире одного из американских утренних шоу сама Холли призналась, что предложение "висит в воздухе", а решение дается ей нелегко. Причина — болезненный опыт: за плечами актрисы три неудачных брака, каждый из которых оставил отпечаток.

Ван Хант, в отличие от Холли, женат был лишь однажды, и оба партнёра уверены – официальная роспись не обязательна для настоящей любви. Они давно живут как семья, поддерживают друг друга, растят детей от предыдущих союзов и делят общую жизнь без формальностей. Но при этом Берри отмечает: если она и выйдет замуж снова, то только за Вана. Он, по её словам, – тот, кого она действительно считает своим человеком.

Холли не исключает, что свадьба все же состоится, но подчеркивает: на этот раз ее решение будет взвешенным и полностью осознанным. Для нее это уже не просто статус, а символ зрелой любви и внутренней готовности. После трех разводов актриса научилась не торопиться – даже если речь идет о чувствах, которые кажутся настоящими.

"Я думаю, что мы поженимся просто потому, что из всех людей, с которыми я была, он – тот, за которого я должна была выйти замуж", – сказала актриса.

У Берри двое детей: 17-летняя дочь Нахла от бывшего избранника Габриэля Обри и 11-летний сын Масео от французского актера Оливье Мартинеса. У Ханта также есть ребенок от предыдущих отношений. Сегодня их объединяет не только любовь, но и общие взгляды на семью, партнерство и свободу выбора.