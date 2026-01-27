Александр Ревва: "Настоящий папа – большая проделанная работа"

В конце января в столичном киноцентре "Октябрь" состоялась светская премьера семейной комедии "Папа может!". Главной звездой вечера стал герой фильма "Бабушка легкого поведения", популярный комик и шоумен Александр Ревва. Артист пообщался с журналистами, довольно активно подняв тревожную тему взросления детей. В этом году его старшей дочери Алисе исполнилось 18 лет.

– Александр, вкратце о сюжете фильма расскажете? Что, собственно, может папа?

– Мой герой – успешный топ-менеджер Виктор пытается найти общий язык со своими детьми, с женой и с самим собой. В начале фильма по глупости он "косячит" – называет домашние заботы жены Веры (Глафира Тарханова. – Прим. ред.) "нехитрыми". В ответ супруга объявляет забастовку и улетает отдыхать на Мальдивы, оставляя мужа одного с четырьмя детьми и собакой. Виктор довольно быстро понимает, что к хаосу семейного быта никакие бизнес-стратегии его не готовили.

– Вы тут обмолвились, что роль для вас довольно биографична.

– Да, вообще можно сказать, что история основана на реальных событиях, и, в принципе, я играю самого себя. В фильме папа остается один на один с бытом на 10 дней, а мне такое счастье выпало на три дня. И я очень хорошо помню свое стрессовое состояние, пережаренную яичницу и панику: "Что делать? ОК, гугл". На самом деле, думаю, всем папам будет фильм полезно посмотреть, такое наглядное пособие, как быть папой и не "косячить".

– А что может папа Александр Ревва?

– Поиграть с детьми, рассказать сказку, полететь с ними в теплую страну, угостить мороженым и разными вкусными, запрещенными мамой продуктами. Скажу так: папа Саша тоже ребенок, который любит то же самое, что и его дети. Он вовлеченный.

На самом деле, лишний раз подчеркну, настоящий папа – это не просто папа, который в паспорте записан, а большая проделанная работа. Быть вовлеченным на 50% – это идеал, конечно.

Вот я, например, точно знаю, что мои дети помнят, сколько раз их папа в школу привел и встретил (смеется). Это события, которые остаются в сердце каждого ребенка!

– Два раза?

– Ну, чуть побольше, конечно.

– Вашей старшей дочке исполнилось 18. Готовы ее уже отпустить во взрослую жизнь?

– Ох, у меня сердце каждый раз сжимается, когда я об этом думаю, настроение исчезает. Прошу! Дети! Не надо так быстро взрослеть.

Я такой папа-папа, который при слове "папочка" превращается в кисель. Понимаю, что папины дочки – это отдельное вообще состояние.

– Дочки с вами не советуются, как, например, сделать правильный выбор в личной жизни?

– Это очень личные вопросы, считаю. Конечно, я пытаюсь порой войти в это информационное поле, но все же здесь главный советчик мама. Я иногда фантазирую, моделирую, как вот веду дочерей под венец, вижу их в свадебном платье. Танец отца и невесты. Вот, совсем недавно, кстати, фильм посмотрел "Отец невесты" и так живо себя на месте героев представил, что слезу пустил. Но понимаю, что нужно просто почувствовать, что делает дочерей счастливыми, не навязывать свое мнение ни в коем случае.





– А дедушкой готовы стать?

– Как у нас в семье шутят, не дедушкой, а бабушкой. Ну, конечно, с удовольствием! Я буду хорошим дедушкой. Любовь бабушки-дедушки к внукам, на мой взгляд, самая безусловная. Когда ты держишь ребенка своего ребенка – это нереальное счастье.

– Говоря о вашем творчестве, что-то из новинок готовите?

– Готовлю. Мой супергерой, мое альтер эго Артур Пирожков уже приготовил новый клип на новую песню. Думаем, когда выпустить – в марте, возможно. А вот Александра Ревву вы увидите в хорошей драматической роли певца. Он исполнит другие песни, поглубже, посерьезнее. Те, которые Пирожкову совсем не подходят. Артур Пирожков – это такой антидепрессант, самоуверенный метросексуал, созданный еще в 2009 году, чтобы веселить людей.

– А с Пирожковым проблем из-за репертуара не будет? Не выловит Ревву в темном месте?

– Может быть. Но, думаю, мирно разделим. Вот, кстати, недавно у меня прошел закрытый концерт с живыми музыкантами, где Александр Ревва, а не Пирожков исполнял романсы. Все мы взрослеем, репертуар меняется. Хотя… Возраста не существует!

– И последний вопрос. А ваша семья – жена, дочки, – что думает про Ревву как артиста?

– Не спрашивал. Но думаю, восхищаются!