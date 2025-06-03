Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя

19-летняя дочь Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt) официально отказалась своего старого имени и начала использовать сценический псевдоним. Теперь Шайло представляется как Ши (Shi) и все активнее проявляет себя в творческой среде, оставаясь при этом в стороне от публичности.

На днях Ши приняла участие в закрытом мероприятии в Лос-Анджелесе – ужине в честь капсульной коллекции Isabel Marant для Net-A-Porter. Девушка поставила танцевальный номер для профессиональных хореографов Кеони Роуза и Тако Сузуки, которые сопровождали живое выступление певицы Луэллы.



На афишах Шайло указана под именем Shi – это первый случай, когда она публично использовала псевдоним. При этом известно, что в день своего 18-летия она подала документы на официальную смену фамилии. Суд удовлетворил ее просьбу, и теперь полное имя девушки – Шайло Нувель Джоли. Фамилия Питта из документов исчезла.



Шайло ведет закрытый образ жизни, редко появляется на публике и не взаимодействует с прессой. По словам Анджелины Джоли, ее дети не стремятся к актерской карьере. Шайло предпочитает творчество и социальную активность. Ее не раз замечали в одежде с символикой гуманитарных организаций, а ранее она сопровождала мать в поездках по Ливану, Турции и Камбодже.

Семейные отношения между детьми и Брэдом Питтом остаются напряженными. С момента расставания в 2016 году Джоли и Питт ведут судебные разбирательства, а несколько детей уже отказались от использования фамилии актера. Решение Шайло – еще один шаг в этом направлении.

Ранее Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Анджелиной Джоли.