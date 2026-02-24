Ксения Собчак сообщила о расставании Navai с Анастасией Мироновой

Пара состояла в романтических отношениях около года.

Рэпер Navai (Наваи Бакиров) и блогер Анастасия Миронова завершили отношения. О разрыве сообщила телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале. Ссылаясь на свои источники, она отметила, что пара рассталась несколько дней назад.

В День всех влюбленных, 14 февраля, артист провел в московском клубе "Родина", где находился до утра в компании друзей, при этом в соцсетях создавалась картина совместного праздника с возлюбленной. Вскоре после этого Миронова улетела в Дубай одна. Официальных комментариев от бывших партнеров пока не поступало.

О романе Наваи и Мироновой стало известно летом 2025 года, однако еще за несколько месяцев до этого поклонники замечали в соцсетях совпадения их геолокаций и совместные поездки, в том числе в Японию. Пару также видели вместе на дне рождения Анны Асти в особняке на Волхонке. Тогда они общались и держались рядом, однако избегали совместных фото.

Отношения с Анастасией повлияли на образ жизни музыканта. Он рассказывал, что шумные вечеринки уступили место музеям, театрам и домашнему отдыху. Один из первых совместных выходов – визит в Третьяковскую галерею – впоследствии нашел отражение в творчестве артиста. Во время романа он активно писал новые треки, вкладывая в них личные переживания.

Кроме того, сообщалось о покупке Navai загородного дома для возлюбленной и дорогих украшениях, включая изделия Bvlgari и часы Audemars Piguet Royal Oak. Сейчас поклонники гадают, что могло стать причиной расставания.

