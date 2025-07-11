На Канье Уэста подали в суд за сексуальное насилие

Бывшая помощница Канье Уэста, 35-летняя Лорен Пишотта, подала на рэпера повторный иск – на этот раз обвинив артиста не только в харассменте, но и в сексуальном насилии, принуждении, моральном давлении и даже организации секс-трафика. По ее словам, она более года терпела недопустимое поведение со стороны музыканта, надеясь на карьерный рост.

Как утверждает Лорен, Канье якобы принуждал ее к интимной близости, обещая продвижение по службе и грозя "выдавливанием" из индустрии в случае отказа. В жалобе указано, что рэпер якобы заставлял ее носить откровенные наряды, комментировал ее внешность, прикасался без разрешения, демонстрировал половые акты с другими женщинами и принуждал быть свидетельницей таких сцен. Более того, он якобы присылал ей свои интимные фото и настаивал на том, чтобы она делала то же самое в ответ.

Один из самых шокирующих эпизодов, описанных в иске, – ситуация, когда Уэст запер Лорен в номере под предлогом обсуждения музыкального проекта и потребовал лечь с ним в кровать. В другой раз он, как утверждается, ворвался к ней в гостиничный номер, завернутый лишь в полотенце, требуя воспользоваться ее душем. По словам Лорен, однажды он даже схватил ее за горло, а после увольнения якобы переехал в тот же жилой комплекс и продолжал оказывать давление.



Стоит отметить, что ранее Пишотта уже обращалась в суд – из-за, как она утверждала, незаконного увольнения и токсичной рабочей среды. Но тогда ее заявление не вызвало должной реакции. Новая жалоба включает более серьезные обвинения.



Адвокаты Лорен требуют компенсации за моральный вред, причиненный действиями Уэста. Представители артиста пока не выступили с официальным заявлением, но ранее называли подобные обвинения "ложными и абсурдными" и даже намекали на возможный встречный иск.

Тем временем Канье и его супруга Бьянка Цензори неожиданно покинули Лос-Анджелес. Пока неясно, связано ли это с новыми обвинениями или это всего лишь совпадение.