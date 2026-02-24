Ваня Дмитриенко рассказал об отношениях с родителями Анны Пересильд

20-летний певец Ваня Дмитриенко впервые рассказал о том, как познакомился с родителями своей девушки – 16-летней актрисы Анны Пересильд, звезды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Артист признался, что с самого начала хотел выстроить доверительные отношения с семьей Анны и отметил, что общается с ее родителями на равных. Ваня вспомнил, как однажды поздно вечером гулял с возлюбленной и ее отругала за это мама. Досталось и певцу.

"Юлия писала: "Вань, у человека жизнь. Давай какой-то консенсус находить". Я говорю: "Юль, да я даже не знал!" Ну, в итоге все нормально. А так, в целом, у нас суперклассные отношения вообще. Мы с Юлей никогда не ругались", – вспоминает Дмитриенко один из первых диалогов с матерью возлюбленной.

По имени без церемоний Ваня обращается и к отцу Ани. Дмитриенко рассказал, что Алексей Учитель при первой встрече оценивающе на него посмотрел, но у них получилось найти общий язык.





"Леша? Нормально! Он очень уважаемый человек, то есть это Алексей Ефимович, понимаешь? Он серьезный человек и при этом с очень крутым чувством юмора", – делится впечатлениями артист.

Отношения пары активно обсуждаются в Сети, и поговаривают, что Пересильд и Дмитриенко на самом деле связывают не чувства, а контракт. Сам исполнитель хита "Цветаева" опроверг эти слухи, назвав свои отношения настоящими и "классными".