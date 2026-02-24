Павел Дуров прикрепил к своему аккаунту в Telegram подарок с надписью "в розыске"

Основатель Telegram Павел Дуров добавил к своему аккаунту в мессенджере виртуальный подарок с надписью "в розыске". Речь идет о цифровом объекте формата Desk Calendar с редкой моделью Outlaw, который отображается в профиле предпринимателя. На изображении – стилизованный постер "Wanted" с указанием вознаграждения. Интернет-пользователи расценили это как ироничный комментарий к текущей ситуации.





Незадолго до этого Дуров сообщил о возбуждении в России уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. По данным СМИ, расследование ведется в рамках части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Официальные структуры публичных заявлений о деле не делали, однако в Кремле подтвердили, что знакомы с соответствующими публикациями.

Параллельно Telegram сталкивается с частичными ограничениями в России. С 10 февраля Роскомнадзор ввел меры по замедлению работы сервиса, объяснив это невыполнением требований законодательства, в том числе по удалению запрещенного контента, локализации персональных данных и взаимодействию с правоохранительными органами. Пользователи фиксируют перебои с загрузкой медиа и задержки сообщений, при этом полной блокировки на данный момент нет.

Кроме того, в 2026 году Таганский районный суд Москвы зарегистрировал несколько административных протоколов в отношении компании Павла Дурова. Telegram уже был оштрафован, а общая сумма возможных санкций может увеличиться в случае новых решений суда.