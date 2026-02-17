Звезда "Топ-модели по-американски" Джей Александр рассказал, что не может ходить после инсульта

Джей Александр, известный миллионам зрителей как легендарный наставник шоу "Топ-модель по-американски", впервые рассказал о тяжелой болезни. В документальном проекте Reality Check: Inside America’s Next Top Model на Netflix он сообщил, что два года назад перенес инсульт, после которого оказался в коме.

"27 декабря 2022 года у меня случился инсульт. Я очнулся. Я не знал, где нахожусь, кроме как в больнице. Я провел пять недель в коме, не мог ходить и не мог говорить", – поделился Александр.

Бывший судья популярного реалити также отметил, что поддержка коллег в тот период была неодинаковой. Так, например, Тайра Бэнкс, с которой он много лет работал в жюри, так и не связалась с ним, когда тот оказался на больничной койке. Не навестила его коллега, и Джея выписали домой.





Сейчас Александеру 67 лет, и он продолжает бороться за восстановление. Несмотря на инвалидное кресло, он остается полон решимости вернуться в профессию.

"Я уверен, что вы еще увидите меня на подиуме", – сказал "король подиума".

Джей Александр, которого зрители знают под прозвищем Miss J, стал одним из символов "Топ-модели по-американски". Его харизма, безупречный стиль и способность обучать девушек уверенности на подиуме превратили его в настоящую икону фэшн-индустрии и вдохновили целое поколение моделей.