Майли Сайрус вернется к роли Ханны Монтаны спустя 20 лет

"Для меня "Ханна Монтана" – это не просто роль. Этот проект сформировал меня и моих поклонников, став настоящей частью нашей общей истории", – поделилась певица.

Новый эпизод объединит архивные кадры, закулисные видео и эксклюзивное интервью с самой Сайрус. Формат тоже обещает отсылку к классике – шоу снимут с живой аудиторией, как это делалось в старых ситкомах. Интервью проведет Алекс Купер, автор подкаста Call Her Daddy, которая также выступает сопродюсером спецвыпуска.

Миллениалам, ностальгирующим по нулевым, приготовиться! Майли Сайрус готовит специальный выпуск культового шоу "Ханна Монтана", премьера которого запланирована на 24 марта. Проект станет частью юбилейных мероприятий в честь 20-летия сериала, впервые вышедшего на канале Disney.

Видео: соцсети/@disneyplus

Майли выступит исполнительным продюсером вместе с Мэттом Капланом, Тимом Сайрус-Парселлом и Алекс Купер. Создатели обещают не просто ностальгию, а "честный разговор о феномене Ханны Монтаны" – о том, как подростковая роль превратила девушку из Теннесси в мировую суперзвезду.

Напомним, оригинальный сериал выходил с 2006 по 2011 год и рассказывал историю Майли Стюарт, школьницы, которая втайне от всех жила двойной жизнью: обычного подростка и поп-идола. Проект стал прорывом Disney Channel и подарил Сайрус ее первый международный успех.



Сейчас артистка активно работает над новыми проектами и готовится к свадьбе с музыкантом Максом Морандо, с которым встречается уже более четырех лет. Недавно пара появилась вместе на церемонии Грэмми-2026, что стало их первым официальным выходом после помолвки.

