Майли Сайрус вернется к роли Ханны Монтаны спустя 20 лет

Майли Сайрус готовит специальный выпуск сериала «Ханна Монтана» к его 20-летию. Эпизод объединит архивные кадры, интервью и живую запись со зрителями.
Миллениалам, ностальгирующим по нулевым, приготовиться! Майли Сайрус готовит специальный выпуск культового шоу "Ханна Монтана", премьера которого запланирована на 24 марта. Проект станет частью юбилейных мероприятий в честь 20-летия сериала, впервые вышедшего на канале Disney.
Новый эпизод объединит архивные кадры, закулисные видео и эксклюзивное интервью с самой Сайрус. Формат тоже обещает отсылку к классике – шоу снимут с живой аудиторией, как это делалось в старых ситкомах. Интервью проведет Алекс Купер, автор подкаста Call Her Daddy, которая также выступает сопродюсером спецвыпуска.
"Для меня "Ханна Монтана" – это не просто роль. Этот проект сформировал меня и моих поклонников, став настоящей частью нашей общей истории", – поделилась певица.
Видео: соцсети/@disneyplus
Майли выступит исполнительным продюсером вместе с Мэттом Капланом, Тимом Сайрус-Парселлом и Алекс Купер. Создатели обещают не просто ностальгию, а "честный разговор о феномене Ханны Монтаны" – о том, как подростковая роль превратила девушку из Теннесси в мировую суперзвезду.
Напомним, оригинальный сериал выходил с 2006 по 2011 год и рассказывал историю Майли Стюарт, школьницы, которая втайне от всех жила двойной жизнью: обычного подростка и поп-идола. Проект стал прорывом Disney Channel и подарил Сайрус ее первый международный успех.
Сейчас артистка активно работает над новыми проектами и готовится к свадьбе с музыкантом Максом Морандо, с которым встречается уже более четырех лет. Недавно пара появилась вместе на церемонии Грэмми-2026, что стало их первым официальным выходом после помолвки.