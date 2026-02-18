Российская фигуристка Аделия Петросян заняла 5 место на Олимпиаде в Италии

Фигуристка чисто выполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад "тройной флип – тройной тулуп". Музыкальный выбор и уверенность на льду вызвали восторг у зрителей – многие отметили, что именно эта программа стала одной из самых артистичных в первом этапе соревнований.

На Олимпийских играх в Италии 18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы. Ученица Этери Тутберидзе представила прокат под композиции Майкла Джексона и получила от судей 72,89 балла.

Видео: YouTube/@EurosportMagyarorszag

Лидирует после короткой программы японка Ами Накаи (78,71 балла), за ней следует ее соотечественница Каори Сакамото (77,23) и американка Алиса Лью (76,59). Судьбу медалей решит произвольная программа, которая состоится 19 февраля.

Петросян давно считается одной из самых перспективных фигуристок нового поколения. За ее плечами – два титула чемпионки России и три победы в финалах Гран-при. На квалификационном турнире в Пекине спортсменка произвела настоящий фурор, показав прокат, который болельщики назвали "золотым".

Отдельное внимание публики привлекло и оформление ее олимпийского образа: в серебристом костюме с акцентом на плечах и перчатках до локтя фигуристка выглядела в духе своего музыкального героя – Майкла Джексона.

Напомним, что на этих Играх российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Помимо Петросян, в мужском одиночном катании участвует Петр Гуменник, вошедший в шестерку лучших и попавший в рейтинг Vogue как один из самых стильных фигуристов Олимпиады.