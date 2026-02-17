Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов снова станет отцом

Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов в скором времени вновь станет отцом. 29-летний артист поделился радостной новостью, беседуя с поклонниками после выступления. Он сообщил, что пополнение в его семействе произойдет через две недели. Глеб не стал скрывать пол будущего ребенка и уже выбранное для него имя. Музыкант планирует назвать сына Давидом. Личность избранницы, которая подарит певцу наследника, Викторов предпочел оставить в тайне.

В прошлом году в сентябре у фронтмена уже родился первенец. Мальчика, которого назвали Марком, родила бывшая возлюбленная артиста Влада Морозова. Их роман завершился задолго до появления малыша на свет. Изначально девушка утверждала, что они договорились сохранить теплые и уважительные отношения ради ребенка, а Глеб обещал быть вовлеченным в процесс воспитания. Однако позднее девушка кардинально сменила риторику, публично заявив, что Викторов не поддерживает с ней связь, не участвует в жизни сына и не оказывает финансовой помощи.

Ранее Влада была вынуждена направить официальную досудебную претензию сестре Глеба. Причиной стали неоднократные публикации снимков маленького Марка в социальных сетях без ее ведома. Она подчеркнула, что выступает против слива в Сеть фотографий своего сына и обсуждения деталей личной жизни в информационном поле без ее согласия.

Что касается предыдущих отношений артиста, наиболее громким был его роман с блогером Дианой Астер. В этом случае инициатором разрыва выступила девушка. Солист группы "Три дня дождя" тяжело переживала расставание. Он говорил, что это время стало самым трудным в ее судьбе. По словам Дианы, модель поведения музыканта оказалась для нее непростой, и даже подростковые конфликты с родителями переживались легче, чем этот опыт. Примечательно, что ранее, в период других отношений, Глеб Викторов уже был женат.