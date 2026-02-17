Карди Би объявила о расставании с отцом четвертого ребенка, от которого родила три месяца назад

 324

Певица со сцены подтвердила слухи о том, что ушла от футболиста. Дочь от Стефона Диггза Карди Би родила всего несколько месяцев назад.

Карди Би сообщила поклонникам, что рассталась с отцом своего четвертого ребенка. Во время выступления в Лос-Анджелесе артистка неожиданно заявила, что больше не состоит в отношениях с игроком в американский футбол Стефоном Диггзом, от которого в ноябре родила дочь.

"Позволь мне кое-что сказать тебе. Я больше не сплю со своим папочкой, но это не значит, что ты можешь говорить о моем папочке!" – заявила Карди Би со сцены, обратившись к своей коллеге-рэперше Бие.

Карди Би и Стефон Диггз. Фото: Legion-Media
Роман Карди Би и Стефона Диггза длился около года и активно обсуждался в таблоидах. После Супербоула певица отписалась от спортсмена в соцсетях, подтвердив слухи о разрыве.

Это уже не первый громкий роман артистки: до Диггза Карди была замужем за рэпером Offset, с которым у нее трое детей.

Судя по всему, Карди не собирается лить слезы по распавшимся отношениям и решила уйти в работу. Накануне рэп-исполнительница сообщила о скором запуске косметики для ухода за волосами.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.