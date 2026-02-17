Нюша после развода начала встречаться с 33-летним бывшим барабанщиком Джигана

После развода с Игорем Сивовым певица Нюша на некоторое время полностью ушла в работу и не комментировала личную жизнь. Однако, как стало известно, 35-летняя артистка уже почти год состоит в отношениях с диджеем и музыкантом Владом Ханецким.

Их знакомство произошло прошлой весной в Дубае. По информации источников, встреча состоялась на вечеринке у общих друзей и быстро переросла в роман. Ханецкий, выступающий под сценическим именем Khaney, родился в Саратове, вырос в семье музыкантов и окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Он известен как талантливый диджей и мультиинструменталист, ранее играл в составе группы Artik & Asti и сотрудничал с рэпером Джиган.





Певица старается не афишировать роман, но внимательные поклонники давно заметили совпадения: осенью в социальных сетях Нюши и Ханецкого появлялись снимки из одних и тех же мест в Испании и Франции. А в канун Нового года Влад опубликовал фото из автомобиля – на коленях у него виднелись женские ноги в туфлях. В таких же исполнительница хита "Выше" позирует на фото в своем блоге.

Источники, близкие к артистке, утверждают, что у пары серьезные отношения, а новый бойфренд очень поддерживает артистку и часто сопровождает ее на мероприятиях.



Напомним, что брак Нюши и Игоря Сивова длился более десяти лет. После расставания певица вернулась в Россию, возобновила концертную деятельность и готовит новый материал. Дети артистки по-прежнему живут с отцом в Дубае, а сама она регулярно навещает их между гастролями.

