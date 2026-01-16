Ксения Бородина отсудила компенсацию у хирурга за слухи об изменах Курбана Омарова

Телеведущая не смогла пройти мимо высказывания в ее адрес со стороны Омара Адигезалова. Ксения Бородина пошла в суд и выиграла дело.
Ксения Бородина смогла через суд добиться извинений и денежной компенсации от известного пластического хирурга Омара Адигезалова. Поводом для иска стало публичное высказывание врача о личной жизни звезды и ее бывшем муже Курбане Омарове.
Конфликт начался после того, как хирург в своем блоге прокомментировал причины развода Бородиной и Омарова, заявив, что виной стали измены со стороны бизнесмена. Кроме того, в том же посте он предложил Ксении "обратиться за профессиональной помощью", если она захочет "изменить себя". Эти слова телеведущая расценила как оскорбительные и подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Разбирательство длилось несколько месяцев и закончилось мировым соглашением. По решению Тушинского суда, Адигезалов официально извинился перед Ксенией и признал, что размещенные им сведения не соответствуют действительности. Также медик обязался выплатить звезде компенсацию морального вреда.
Ксения Бородина с дочерьми. Видео:соцсети/@borodylia
Напомним, Бородина и Курбан Омаров состояли в браке шесть лет и воспитывают общую дочь. После развода Ксения не раз говорила о том, что разочаровалась в бывшем муже, намекая на его неверность. Сам Омаров в интервью признавал, что во время брака "совершал ошибки", объясняя их тем, что чувства со временем угасли. Сейчас предприниматель женат во второй раз и воспитывает сына от новой супруги.