Деми Мур попала в скандал после съемок в рекламе бренда Kerastase

 312

Актриса снялась в рекламе бьюти-бренда и столкнулась с критикой. Многие решили, что Деми Мур сделала наращивание волос.

Бренд Kérastase объявил актрису Деми Мур своим новым глобальным амбассадором, однако коллаборация обернулась скандалом. В Сети решили, что ее идеально гладкие и густые волосы – результат капсульного наращивания, а не правильного ухода.

Сотрудничество с Kérastase должно было подчеркнуть естественную красоту и ухоженность волос 61-летней звезды. В официальной кампании актриса появилась с блестящей темной гривой, став визуальным воплощением философии бренда, строящейся на "восстановлении силы и уверенности женщины через уход". Однако зрители усомнились в том, что даже лучшие средства могли дать такой результат.

Фото: соцсети/@kerastase_official
Сама Мур пока не реагирует на обсуждения. В официальном заявлении Kérastase отметили, что выбрали актрису "за ее естественную энергию, силу и харизму", а не за идеальный внешний вид.

"Деми – настоящая икона красоты волос. Ее волосы больше, чем просто стиль. Они воспринимаются как символ силы, индивидуальности и вневременной красоты", – пишет бренд в своих соцсетях.

Видео: соцсети/@kerastase_official

Одна из самых влиятельных актрис Голливуда, Деми Мур прославилась ролями в фильмах "Привидение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн", которые сделали ее одной из самых высокооплачиваемых звезд 90-х. На счету актрисы – три номинации на премию "Золотой глобус", а также награды MTV Movie Awards и People’s Choice. В прошлом году Деми Мур была номинирована на "Оскар" за роль в фильме "Субстанция". Однако статуэтка досталась молодой актрисе Майки Мэдисон.


Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

