Мэттью Макконахи запретил использовать свой образ и голос в контенте, созданном ИИ

Мэттью Макконахи стал одним из первых голливудских актеров, кто юридически ограничил использование своего образа и голоса в материалах, созданных искусственным интеллектом. Как сообщает Variety, актер зарегистрировал сразу восемь товарных знаков, которые защищают его внешность, голос и даже фирменные жесты от несанкционированного применения в цифровом контенте – включая мемы и deepfake-видео.

Представители Макконахи пояснили, что цель этих мер – контроль над собственным образом в эпоху ИИ.

Решение актера стало продолжением активной дискуссии в Голливуде о необходимости регулирования технологий генеративного интеллекта. После забастовок SAG-AFTRA в 2023 году, где одной из ключевых тем стала защита цифровых прав актеров, многие звезды начали предпринимать аналогичные шаги.

По словам представителей Макконахи, он планирует не только защитить собственный бренд, но и внести вклад в создание юридических норм, которые со временем станут "фундаментом для регулирования этики и использования ИИ в индустрии развлечений".