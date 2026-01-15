Ида Галич оказалась в эпицентре циклона на Камчатке, где ввели режим ЧС

Телеведущая и блогер Ида Галич проводит отпуск на Камчатке, где в последние дни бушует сильнейший циклон. В своем она поделилась кадрами, на которых видно, что двери ее номера буквально засыпаны снегом до самого верха.



Ранее телеведущая рассказала, что добраться до Камчатки оказалось непросто: из-за ураганного ветра самолет могли перенаправить на запасной аэродром. Позже она поделилась, что часть магазинов и ресторанов на курорте не работает – их просто завалило снегом.



Тем временем власти Камчатского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Новый циклон принес рекордное количество осадков и сильный ветер, который местами превышает 30 м/с. По данным региональных служб, зафиксированы обрывы линий электропередачи и частичные транспортные ограничения. Погибли два человека. Жителей региона просят без крайней необходимости не покидать дома.

