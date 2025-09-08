Суд окончательно отказался возвращать квартиру Ларисы Долиной покупателям

История с квартирой Ларисы Долиной, которая больше года обсуждалась в СМИ, наконец завершилась. Мосгорсуд признал законным решение вернуть певице недвижимость в центре Москвы, утраченную из-за действий телефонных мошенников.

Напомним, артистку убедили продать элитное жилье и перевести деньги на "безопасные счета". В ход пошли все уловки: мошенники звонили регулярно, даже подделали видео с "паспортом" Долиной при помощи нейросети. В итоге певица лишилась не только крупных сбережений, но и квартиры стоимостью более 100 миллионов рублей.

Весной Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной и прекратил право собственности покупательницы – 34-летней Полины Лурье. Та пыталась оспорить решение и вернуть жилье, однако апелляция не помогла: суд окончательно оставил недвижимость за артисткой.

Заседание прошло в закрытом режиме, а сама Долина от комментариев воздержалась. Известно лишь, что мошенническое дело, по которому певица потеряла свыше 200 миллионов рублей, уже направлено в суд. Несколько фигурантов, включая курьера, через которого передавались деньги, находятся в СИЗО.