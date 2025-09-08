Кристина Асмус намекнула на новый роман серией фото с таинственным мужчиной

Кристина Асмус решила провести первые сентябрьские выходные на природе. Актриса поделилась серией фотографий, где предстала в компании, предположительно, нового возлюбленного. Личность мужчины звезда пока не раскрывает, демонстрируя его лишь со спины или в кадрах, где видны только силуэты и детали.





На снимках звезда сериала "Интерны" запечатлена в палатке у реки, в джакузи под открытым небом и в лесу. Компанию ей составил не только загадочный спутник, но и домашний питомец. Судя по кадрам, пара наслаждалась активным отдыхом: прогулками, спортом на свежем воздухе, купанием и вечерними посиделками у костра.





Поклонники заметили, что актриса выглядит расслабленной и счастливой. В соцсетях уже начались догадки о личности нового бойфренда – от коллег по цеху до известных бизнесменов и музыкантов. Однако сама артистка оставляет интригу, лишь подогревая интерес публики.

Напомним, после развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус встречалась с коллегой Романом Евдокимовым, а позже – с продюсером Ильей Бурецом. Последние отношения завершились весной этого года. Актриса воспитывает дочь Анастасию от брака с резидентом Comedy Club.