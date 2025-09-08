Аида Гарифуллина показала свадебные фото с Алексеем Воробьевым на сцене Большого театра

Оперная певица Аида Гарифуллина впервые показала публике свадебные фотографии с супругом Алексеем Воробьевым. При этом артистка выбрала необычный способ – кадры появились не в соцсетях, а стали частью визуального оформления ее сольного концерта на исторической сцене Большого театра.

Выступление, открывшее новый театральный сезон, певица посвятила теме семьи. В числе снимков из детства и юности зрители увидели ранее никому не показанные кадры со свадьбы Гарифуллиной и Воробьева.





Алексей не остался в стороне от важного события. Он появился в зале вместе с дочерью Аиды от предыдущих отношений Оливией и ее мамой Ляйлей. Певец поддерживал супругу на протяжении всего вечера, а в финале поднялся на сцену с букетом алых роз, встав на колено перед избранницей. Этот жест вызвал бурные аплодисменты зала.

Концертная программа включала арии из "Травиаты" Верди, "Тоски" Пуччини, "Евгения Онегина" Чайковского и другие произведения, исполненные при участии Симфонического оркестра и Детского хора Большого театра. По признанию самой Гарифуллиной, несмотря на богатый опыт международных выступлений, выход на сцену легендарного зала каждый раз вызывает у нее волнение и желание превзойти саму себя.

История любви Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной до последнего момента оставалась скрытой. Их бракосочетание прошло в узком кругу весной 2025 года без традиционной помпы, присущей звездным церемониям. И хотя поклонники уже замечали кольца на руках артиста и певицы, официальное подтверждение появилось не сразу.