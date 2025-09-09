P. Diddy назвали заказчиком убийства Тупака Шакура

Дело о смерти Тупака Шакура, казалось бы, давно закрыто, но оно снова в новостях. Главный фигурант расследования – Дуэйн "Кефф Ди" Дэвис – неожиданно заявил, что заказчиком убийства легендарного рэпера был P. Diddy. По версии Дэвиса, музыкант предложил миллион долларов за устранение Шакура и его коллеги Шуга Найта.

Трагедия произошла в сентябре 1996 года в Лас-Вегасе, после громкого боксерского боя. Между Тупаком и Орландо Андерсоном вспыхнул конфликт, а уже через несколько часов артиста расстреляли из автомобиля, проезжавшего мимо. Шакур умер в больнице, а Шуг Найт, находившийся рядом, выжил, хоть и получил ранение.

Имя Пи Дидди давно связывали с этой историей, однако официальных доказательств так и не появилось. В документах дела говорится, что он мог не только пообещать деньги, но и оплатить транспорт, использованный для нападения. Сам артист категорически отвергает обвинения, а полиция подчеркивает: он никогда не проходил по делу в статусе подозреваемого.

Сейчас вокруг P. Diddy и без того шумно – рэпер находится в центре другого громкого процесса. В США его обвиняют в рэкете, нелегальной эксплуатации женщин и вовлечении их в проституцию. В июле суд признал Комбса виновным по двум эпизодам, связанным с перевозкой людей, а окончательный вердикт по делу будет вынесен осенью.