Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов впервые стал отцом

Глеб Викторов, лидер популярной группы "Три дня дождя", сообщил о важном событии в своей жизни – он впервые стал отцом. Объявление артист сделал в своем телеграм-канале, вызвав шквал реакций среди поклонников: тысячи комментариев с поздравлениями и удивленными репликами заполнили публикацию буквально за несколько минут.

Музыкант предпочел ограничиться кратким заявлением, не раскрывая подробностей. Однако многие поклонники предполагают, что речь идет о ребенке от его бывшей девушки – Влады Морозовой. Еще летом она делилась новостью о беременности, не называя отца ребенка напрямую, но намекая на уважительные отношения между ними. Подписчики тогда почти единогласно сошлись во мнении, что речь идет именно о Викторове.

О романе Глеба и Влады стало известно осенью прошлого года. Музыкант публиковал совместные фотографии с избранницей в личном блоге. Однако уже в декабре появились слухи об их расставании. Позже Глеба заметили с другой девушкой, что только подогрело разговоры в сети. Несмотря на разрыв, Морозова подчеркивала, что они с отцом ребенка сохранили доброжелательное общение и вместе готовы воспитывать малыша.

Примечательно, что предыдущие отношения солиста группы "Три дня дождя" с блогером Дианой Астер также завершились мирно. Поклонники до сих пор вспоминают эту пару как гармоничную. После расставания ни одна из сторон не позволила себе публичных упреков. Диана даже признавалась, что испытывает к артисту искренние чувства и благодарна ему за совместное время.