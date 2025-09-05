Питомцы Джарахова и певицы Mona стали жертвами живодеров в центре передержки

Эльдар Джарахов и певица Mona (Дарья Кустовская) пережили настоящий кошмар: их питомцы стали жертвами живодеров в подмосковном центре DogTown. Вместо обещанного профессионального ухода животных ожидали побои, тесные клетки и электрошоковые ошейники.

История началась как обычное желание дать собакам корректировку поведения – блогер и певица доверили их "опытным кинологам". Владельцы центра обещали решить бытовые проблемы с питомцами и обеспечить "лучшие условия". На деле же хвостатых держали в антисанитарии, без прогулок и внимания.

"Мои собаки попали в руки тех самых живодерок, о которых сейчас кричит Сеть. Передержка "под ключ". Так назывался ад, в котором жили мои собаки", – призналась со слезами Mona.



Дарья рассказала, что долгое время не подозревала беды: ей отправляли красивые кадры, инсценируя заботу. Лишь позже певица увидела шокирующую реальность – ее любимица все эти дни сидела в тесной клетке в грязи, в крови, с ошейником, который бил током.



Эльдар Джарахов вместе с возлюбленной лично отправился забирать питомцев.

"Потихоньку съезжаются владельцы и забирают. Приезжают в слезах и ярости. Мужики в слезах приезжают. У этой Карины пустота в глазах. Ноль эмоций за весь вечер, клянусь, ноль", – поделился блогер.





Скандал всколыхнул соцсети. Владелицы центра Карина и Маша уже обвиняются в систематическом насилии над животными. Более 50 собак были возвращены хозяевам или временно пристроены.

Теперь Джарахов и Mona требуют закрыть заведение для собак и привлечь виновных к ответственности по статье "Жестокое обращение с животными". Проверку ведет полиция.