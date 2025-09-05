Модельер Гуляев объяснил особенность дорогой одежды Армани

Не стало Джорджо Армани – одного из гуру мировой моды, чьи вещи любили носить Ирина Шейк, Ричард Гир, Дженнифер Лопес и другие звезды. С 1974 года он создавал авторские коллекции Haute couture и Prêt-à-porter, делая в них ставку на лаконичность, монохромность и сдержанность дизайна. О вкладе Модного дома Armani в красоту женскому журналу Клео.ру рассказал главный российский модельер Игорь Гуляев.

– С творчеством Джорджо Армани я познакомился очень давно, – говорит модельер. – Он являлся для меня примером в профессии, был близок как человек, влюбленный в красоту. От него всегда исходил свет, а все, что он делал, было окутано огромной любовью, и к этому хотелось прикоснуться. Помню, как в начале своей карьеры я приехал в Италию и купил джинсы Armani с идеальной посадкой – больше я таких не встречал. К счастью, мне удалось увидеть Армани лично, когда он прилетал в Россию (его последний визит в нашу страну случился в 2016 году – мастер приезжал на показ осенне-зимних коллекций мужской и женской одежды – Ред.). А еще я участвовал в показах на Неделях моды в Братиславе, которые он открывал. Его Модный Дом ориентировался на клиентов разного уровня достатка – была первая линия с классическими мужскими костюмами и женскими вечерними платьями, была более доступная линия Emporio Armani, была более коммерческая линия Armani Exchange, которая производилась в Китае. А сам кутюрье был мастером силуэта, архитектурного кроя и безупречной посадки. Эти качества отличали всю его одежду – и дорогую, и более доступну