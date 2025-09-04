На днях в столичном кинотеатре "Москва" состоялась светская премьера фильма режиссера Роберта Земекиса: "Тогда. Сейчас. Потом" с Томом Хэнксом и Робин Райт в главных ролях. В числе приглашенных оказался 65-летний телеведущий Дмитрий Дибров. Он впервые вышел в свет после расставания с женой Полиной. И если сначала он сразу дистанцировался от журналистов, то после разговорился и даже, шутя, признался, что в институте брака не разочаровался и вполне готов к новым отношениям.

Дмитрий Александрович отметил, что сейчас переживает не самое простое время, но продолжает активно работать. О разводе он предпочел не говорить, добавив, что если в данный момент в его личной жизни затишье, то в творческой – все бурлит, поскольку грядет премьера на Первом канале.





– Планируется что-то необычное?

– Могу сказать, господа, что никогда такого не было за всю историю отечественного телевидения! Впервые на Первом канале интервью у графини Толстой Татьяны Никитичны, чьему роману "Кысь" в этом году исполняется 25 лет, будет брать нейросеть вместе с Дибровым. Представляете, что это?! Татьяна Никитична взяла на себя такую смелость. Тоже пионер. У меня-то вечно пионерство кое-где играет. Помните, в прошлые разы я притащил в эфир телефон, потом пейджер, теперь вот нейросеть. Она еще, конечно, совсем "неспетая", маленький ребенок. Но, я вам скажу, уже довольно ершистая, эта GPT. И чувством юмора обладает, что очень опасно, учится быстро… Это означает, что скоро вы сможете меня увидеть где-нибудь в переходе, играющим на гитаре песни The Beatles со шляпой перед собой…

– Кстати, а вы сами, в быту нейросетью пользуетесь?

– Да. Тренируюсь в общении. Иногда ради смеха: "Ну-ка задай вопрос, как бы Дибров задал. Ну… Нет. Это маловато". Юная она, но каждый день растет. По-моему, мы дополняем друг друга.

– Нейросеть или близкие друзья?

– Ой, ну заменить живого дружеского общения она не может. Видите, в чем дело – чем отличается человек, это единственная форма материи, которая догадалась, что она есть. Нейросеть пока не знает, что она есть. Так что пока ведущим я еще некоторое время поработаю. Но на гитаре уже учусь, знаете ли, – не ровен час…

– Вы прекрасно выглядите, похудели очень. Диеты?

– Да, похудел на 20 кг. Это все благодаря профессору Марине Розенштейн. В свое время она заявила, что классическая диетология потерпела фиаско и что люди толстеют вовсе не от того, что много едят. Я тоже заметил – мои соратники вон сколько едят и не толстеют, дети тоже пиццу едят – они же не толстые. А все от того, что у некоторых не та "растительность желудка". Так что Розенштейн пришла и дала мне пилюли. И вот теперь вы стоите и говорите мне, какой я худой. Ну не отощал же еще. На следующую премьеру приду еще более стройным.

– Еще хотите скинуть?

– Чтобы видеть свои колени!





– Скажите, а сейчас проблем с бытом у вас не возникает, как у мужчины одинокого?

– Я вам что же, бобыль, что ли? У меня есть шофер, прислуга, работница по хозяйству. Но я стараюсь, чтобы она не готовила еду. Мне не так много надо: сельдерей утром, шашлычок вечером. И более того, нельзя же после шести. Хлеб – нет, помидоры – нет. Спиртное? Все дело в дозировке и на каком я этапе очищения организма – если доктор Розенштейн разрешит…

– А как отдыхаете?

– У меня работа и есть отдых. Если бы я отдыхал, то гитары слушал и телевизор смотрел. Так я и смотрю, и слушаю. Только сам на гитаре играю и сам по телевизору выступаю. Конфуций говорил: "Найди любимую работу, и ты не будешь работать ни дня своей жизни". Вот я и следую Конфуцию. А вот когда я работал в ТАССе, то очень было тяжело писать репортажи и всякие доклады с пленумов…

– Вы в институте брака не разочаровались? Готовы еще разок жениться?

– Знаете, брак – это самое счастливое, что есть на свете. Вот если бы вы меня, например, спросили, что такое любовь, я бы ответил: "Любовь – это когда кто-то для тебя важнее, чем ты сам". А насчет: "Может, снова жениться?" – это как Господь управит. Любовь невозможна без некоторого метафизического элемента, – помните, как в "Пятом элементе": вставляешь его, и все начинает в движение приходить. Мне, как религиозному человеку, почему-то кажется, что этот пятый элемент дается тебе как поддержка за достижения именно во внелюбовной сфере. Ты должен быть полезен жизни, Богу. И тогда тебе дается. А без этого элемента – нет, не зажигается, не приходит движение...

– Дмитрий, а вы вообще читаете о себе, что пишут?

– Нет, конечно. Вы с ума сошли! Если бы я про себя все это читал, то куража бы не хватало работать, сделать премьеру. А так у меня все мысли и задачи находятся совсем в другом месте. Всегда помню одно: все летчики на свете повторяют эту фразу, а за ними – все авиадиспетчеры: "Держите вашу частоту свободной!" Занимать ее всякой ерундой небезопасно.