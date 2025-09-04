Марк Эдельштейн посетил закрытую вечеринку Saint Laurent и снялся с Шарлоттой Генсбур

Звезда "Аноры" Марк Эйдельштейн продолжает покорять мировые киноплощадки. На закрытой вечеринке Yves Saint Laurent, которая прошла в рамках Венецианского кинофестиваля, актера запечатлели в компании Шарлотты Генсбур – француженки, известной по культовым фильмам Ларса фон Триера "Антихрист", "Меланхолия" и "Нимфоманка".

На черно-белом снимке, опубликованном в блоге Эйдельштейна, он позирует в рубашке и узком галстуке, а 54-летняя дочь Джейн Биркин и Сержа Генсбура – в мини-платье свободного кроя с кружевом, которое выгодно подчеркнуло ее знаменитые стройные ноги.



Кажется, в рамках ужина модного дома Saint Laurent Марк завел много интересных знакомств. За одним столом с ним оказались легенды Голливуда: Фрэнсис Форд Коппола, Джим Джармуш, Шарлотта Рэмплинг, а также икона французского кино Катрин Денев, которая сама поделилась видео с мероприятия.



Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло не упустил возможности показать Эйдельштейна в тотал-луке бренда. А рядом с ним в объектив попала и Генсбур.



Ранее сообщалось, что 23-летний Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME.