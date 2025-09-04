Мир моды потрясла трагическая новость – на 92-м году жизни скончался Джорджо Армани. Его уход стал неожиданностью, но еще больше удивило странное совпадение: буквально за несколько часов до сообщения о смерти кутюрье группа "Ленинград" опубликовала клип на песню "Бешеный фэшн", высмеивающий культ брендов и потребительскую одержимость.

Сергей Шнуров признался, что уже несколько лет ощущает особую чувствительность к неуловимым энергиям – по его словам, после серьезной аварии в 2018 году у него будто открылся "шестой канал". И именно это состояние, по утверждению музыканта, вынудило его экстренно выпустить клип на неделю раньше официальной даты. Внутреннее "зудящее" ощущение оказалось сильнее планов и расписаний.





Сам ролик – сатира на современную одержимость вещами. Группа высмеивает зависимость общества от модных лейблов, превращение покупок в культ, а статус – в цифровую корзину на маркетплейсе. По сюжету, героини клипа отдаются алтарю шопинга без остатка, теряя при этом не только деньги, но и часть своей личности.

Совпадение со смертью Армани стало предметом обсуждения: поклонники и критики гадают, было ли это предчувствием или просто совпадением.

Напомним, Джорджо Армани умер 4 сентября от осложнений, вызванных легочной инфекцией, возникшей после коронавируса. Последние дни он провел дома, рядом с семьей.