Ольга Бузова заступилась за Егора Крида после скандала с поцелуем на концерте

Артист столкнулся с хейтом после концерта в "Лужниках". Екатерина Мизулина заявила, что выступления Егора Крида следует проверить, назвав их "развратными".

Ольга Бузова публично встала на сторону Егора Крида, на которого обрушились с критикой после страстного поцелуя с танцовщицей во время шоу в "Лужниках". Телеведущая и певица уверена: никакого "разврата" на сцене не было, и травлю артиста пора прекратить.

Бузова призналась, что сама когда-то проходила через волну хейта и прекрасно понимает, что чувствует коллега. После такого опускаются руки, отметила телеведущая. 

Егор Крид. Фото: Telegram/@egorkreed
По словам артистки, Крид умеет разговаривать с юной аудиторией "на одном языке", а его творчество несет позитивные смыслы.

"Какие-то защитники против поцелуя Егора с девушкой? Что в этом плохого? Я за красивые истории любви. Люди устали от негатива и навязывания, как им жить", – добавила певица.

Напомним, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала проверить номер Крида, назвав его "развратным действием". Чиновница подчеркнула, что концерт был промаркирован возрастным ограничением 12+, и за всем наблюдали дети. Сам артист ответил резко, напомнив ей о поцелуе с певцом SHAMAN в школе, и заявил, что никаких "семейных ценностей" его выступление не нарушало.

Егор Крид. Фото: Telegram/@egorkreed
Поддержку Крид получил не только от Бузовой. На стороне певца выступили и коллеги по сцене. Филипп Киркоров, который также участвовал в концерте, отметил, что "ничего неприличного не было". Лариса Долина тоже не увидела повода для скандала. На сторону певца встали также журналистка Ксения Собчак и юрист Катя Гордон.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

