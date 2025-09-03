Маша Миногарова вышла замуж за Александра Горчилина

Модель и телеведущая Маша Миногарова вышла замуж за актера Александра Горчилина. Торжество состоялось в Краснодаре – городе, с которым у невесты связаны детские воспоминания. Молодожены сознательно отказались от столичной помпезности, предпочтя камерную атмосферу и теплую южную локацию.

Пара сообщила о подаче заявления в загс еще в июле, опубликовав ироничные снимки у Екатерининского зала. Тогда поклонники пары узнали, что свадьба запланирована на осень. Подготовка к событию проходила тщательно: Маша заранее прибыла в Краснодар, чтобы проследить за деталями оформления.





На торжество Миногарова выбрала платье классического силуэта с объемной фатой, а жених появился в элегантной рубашке с бантом. Праздничное мероприятие прошло без излишней официальности, но с продуманной эстетикой. Среди подарков, которыми молодожены охотно делились в социальных сетях, был, например, роскошный набор позолоченных приборов – своеобразное "приданое" новой семьи.

История любви пары началась в конце 2024 года. Однако только в феврале 2025 года они официально подтвердили свои отношения. Предложение руки и сердца Александр сделал в день рождения Марии, в марте, в Москве.

Маша Миногарова известна широкой публике как участница телешоу "Топ-модель по-русски", ведущая и актриса. Ее запомнили и по проектам "Сокровища императора", "Орел и решка", YouTube-шоу "Позавчерашние новости". Также она снялась в комедийной картине "Блогеры и дороги".

Александр Горчилин – актер и режиссер, ставший популярным благодаря ролям в сериале "Папины дочки", фильмах "Глубже!", "Кислота", "Закон каменных джунглей" и "Лето". Он также активно работает над собственными сценариями и режиссерскими проектами.