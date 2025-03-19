23-летний Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME

23-летний Марк Эйдельштейн продолжает покорят Голливуд. Накануне стало известно, что он подписал контракт с престижным агентством WME (William Morris Endeavor), которое занимается делами таких звезд, как Билли Айлиш, Анджелины Джоли и Селены Гомес. Теперь агентство будет представлять интересы Марка в сфере кино, рекламы и модных проектов. Это означает, что карьера Эйдельштейна выходит на новый уровень, открывая перед ним двери в мир больших кинопроектов, глобальных модных кампаний и громких коллабораций.

После триумфального успеха фильма "Анора" Шона Бейкера, который покорил Канны и стал настоящей сенсацией на "Оскаре", Марк превратился в любимца индустрии. Он стал героем западных модных изданий и вошел в список самых стильных звезд года. Теперь он не просто актер, но и модный инфлюенсер, которого приглашают на главные fashion-события.



Недавно Марк стал лицом рекламной кампании Balenciaga, что окончательно закрепило его статус новой иконы стиля. К слову, появление актера на премьере фильма "Жар-птица" в эффектном total black look произвело настоящий фурор среди поклонников.



Сейчас Эйдельштейн проводит время с семьей, отдыхая от сумасшедшего ритма Голливуда. Актер также нашел время, чтобы навестить свою школу и пообщаться с учениками, вдохновляя новое поколение мечтать смело и идти к своей цели.

Ранее сообщалось, что Марк Эдельштейн снялся для американского глянца и рассказал о личной жизни.