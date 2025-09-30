Сидни Суини предстала в образе Бритни Спирс на вечеринке в честь 28-летия

Сидни Суини отметила 28-летие с размахом, устроив спустя две недели после даты рождения тематический космический бал в центре Лос-Анджелеса. Формат – микс нулевых и sci-fi: гостей встречали неон, макеты ракет NASA и звездное освещение, а приглашенные поддержали дресс-код серебристыми тканями, фантазийными аксессуарами и костюмами героев киносаг о далеких галактиках. За пультом играл Diplo, среди гостей заметили Уиза Халифу, Эштона Кутчера, Глена Пауэлла и Лорен Санчес, прибывшую вместе с Джеффом Безосом.





Суини вышла в архивном мини The Blonds сезона весна-лето 2009 – том самом металлическом платье со звездной россыпью, в котором Бритни Спирс позировала для обложки делюкс-издания Circus в 2008-м. Силуэт с жестким корсетным верхом, асимметричным подолом и мерцающей сеткой актриса дополнила босоножками Rene Caovilla на шпильке, бриллиантовыми украшениями и укладкой в духе поп-дивы эпохи нулевых. Стилист Молли Диксон собрала комплект как прямую отсылку к поп-иконе, а Суини даже переиграла кадр с обложки – повторила позу в фотозоне с белым фоном.





Пауэлл появился в образе астронавта NASA, по залу ходили персонажи "Звездных войн", а кульминацией стал снимок Суини с Чубаккой на танцполе. Двухъярусный торт оформлен как ночное небо с планетами, бар подавал коктейли оттенков космоса, а площадка Vibiana превратилась в фантастический клуб.





К слову, сейчас в Сети обсуждают роман Сидни Суини с музыкальным менеджером Скутером Брауном. Он, как сообщили папарацци, прибыл в образе героя саги о джедаях, хотя в официальной фотоленте его не показали.