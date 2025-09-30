Памела Андерсон появилась с рыжими волосами на Неделе моды в Париже

Памела Андерсон десятилетиями ассоциировалась с платиновыми локонами "спасательницы Малибу", но недавно она впервые кардинально сменила сменила имидж. Новый образ она представила публике на Неделе моды в Париже. 57-летняя звезда отказалась от привычного блонда в пользу медно-рыжего оттенка.

Трансформация не ограничилась лишь цветом. Андерсон предстала с коротким рваным бобом и мягкой челкой. Такая стрижка сегодня считается одной из самых актуальных в индустрии. Говорят, над обновлением поработал парижский стилист Джон Нолле, известный коллаборациями с мировыми модными домами.





Образ "девушки с пляжа" стал для Памелы визитной карточкой еще в 90-х, когда сериал "Спасатели Малибу" сделал ее иконой. Однако в последние годы Андерсон последовательно разрушает этот стереотип: сначала она стала появляться на публике без макияжа, вызвав восторг модного сообщества, затем сменила длинные локоны на дерзкое каре, а теперь полностью изменила цвет волос.

Перемены совпали с подготовкой к новому проекту. Актриса снимается в картине "Любовь – это не ответ" Майкла Серы, где ее партнером станет Стив Куган. Пока неясно, связано ли преображение с ролью или это личное решение.