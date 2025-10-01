Павел Дуров сообщил, что его пытались убить. В четырехчасовом интервью Лексу Фридману 40-летний бизнесмен признался, что инцидент случился восемь лет назад, когда он жил один в Дубае.

По словам бизнесмена, все началось с того, что у его квартиры оказался странный пакет. Дуров занес его внутрь и спустя какое-то время ощутил резкую боль в теле. Павел отмечает, что в тот момент уже простился с жизнью.

"Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: "Ну вот и все". Я не мог дышать и ничего не видел", – вспомнил он.

Ночь он провел без сознания. Лишь утром смог с трудом подняться с пола, при этом сосуды на теле полопались. Восстанавливался миллиардер две недели и практически не мог вставать. Сам Дуров связывает случившееся с попытками давления на него и с желанием некоторых структур ограничить работу Telegram и криптовалютных проектов его команды.



История с отравлением – не единственный эпизод. В августе 2023 года во Франции Дурова задержали по обвинениям, связанным с деятельностью Telegram. Его отправили в небольшую камеру без окон и света и отпустили только спустя четыре дня.



Сегодня миллиардер находится под судебным надзором, но уже вернулся в Дубай. Он отмечает, что не позволит никому диктовать условия, даже если это будет стоить ему Telegram.

В разговоре с Фридманом Дуров неожиданно поделился и подробностями личной жизни. Много лет назад он согласился стать донором спермы и теперь сам не может представить, сколько детей имеет по всему миру. При этом создатель "ВКонтакте" отмечает, что все они будут вписаны в наследство.

"Если они смогут доказать, что у них общая со мной ДНК, то они должны иметь право на долю наследства после моей смерти", – пояснил миллиардер.

По словам Дурова, после того, как объявил об этом, ему стали приходить письма от людей, которые считают себя дочерьми и сыновьями миллиардера.