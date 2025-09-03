Михаил Ефремов развелся с женой после 23 лет брака

61-летний актер Михаил Ефремов поставил точку в своем пятом браке. После 23 лет совместной жизни он развелся с Софьей Кругликовой, с которой воспитывал троих детей – 21-летнюю Веру, 18-летнюю Надежду и 15-летнего Бориса.

Решение об уходе из семьи совпало с важным этапом в жизни артиста: этой весной он вышел по УДО из колонии, где провел несколько лет после смертельной аварии. На свободу Ефремов вернулся не только обновленным, но и готовым начать все с чистого листа – в том числе в личной жизни.

По информации близких семьи, отношения супругов давно переживали кризис. После освобождения конфликты лишь усилились, и актер окончательно съехал в дом под Москвой, оставив Софье квартиру в центре столицы.

Софья Кругликова всегда старалась держаться в стороне от публичности и редко появлялась на мероприятиях рядом с мужем. Однако именно она долгие годы оставалась рядом, несмотря на скандалы, слухи об изменах и шумные вечеринки артиста.

В то время как Софья сосредоточилась на детях и не ездила к мужу в колонию, поддержку Ефремову оказывала актриса Дарья Белоусова, с которой его связывали романтические отношения. По данным СМИ, она навещала его и даже проводила с ним время в изоляции.

Брак с Кругликовой стал для Ефремова пятым. Всего у актера шестеро детей от разных отношений. Старший – актер Никита Ефремов – родился в первом браке, а от Евгении Добровольской у него есть сын Николай. С Ксенией Качалиной актер воспитал дочь Анну-Марию.