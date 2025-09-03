Егор Крид после скандала обвинил Екатерину Мизулину в разрушении брака SHAMAN

 72

31-летнего артиста раскритиковали за номер на концерте в "Лужниках". Егор Крид не стал молчать и ответил Екатерине Мизулиной.

Концерт Егора Крида в "Лужниках" обернулся громким скандалом. Во время выступления артист страстно поцеловал танцовщицу на сцене, а постановка сопровождалась откровенными движениями. Публика, в том числе родители подростков, оказавшихся на шоу, оказалась разделена: одни аплодировали артисту за смелость, другие сочли номер слишком провокационным для мероприятия с маркировкой 12+.

Резче всех высказалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить выступление, назвав поцелуй "развратом".

SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Telegram/@shaman_channel
Артист не стал молчать. Сначала Крид отшутился в Telegram: "Как же они все завидуют", – написал он. Но позже артист дал серьезный ответ, заявив, что не видит в поцелуе ничего предосудительного – это нормальная часть здоровых отношений, – подчеркнул звезда шоу "Холостяк".

При этом он напомнил Мизулиной ее собственный публичный поцелуй с певцом SHAMAN в школе, обвинив ее в двойных стандартах, разрушении брака певца и влиянии на детскую психику.

"Зато я считаю, что разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят", – резко высказался артист.

Егор Крид. Фото: Telegram/@egorkreed
Несмотря на разгоревшуюся дискуссию, Крид отметил: он слышит мнение аудитории и готов доработать номер, чтобы "больше не вызывать ненужных претензий".

Интересно, что скандал не помешал артисту появиться на премьере фильма Марюса Вайсберга "Вниз". На красной дорожке Егор позировал не с моделью или коллегой, а с самыми близкими людьми – мамой Мариной Булаткиной и отцом Николаем.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.