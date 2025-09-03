Егор Крид после скандала обвинил Екатерину Мизулину в разрушении брака SHAMAN

Концерт Егора Крида в "Лужниках" обернулся громким скандалом. Во время выступления артист страстно поцеловал танцовщицу на сцене, а постановка сопровождалась откровенными движениями. Публика, в том числе родители подростков, оказавшихся на шоу, оказалась разделена: одни аплодировали артисту за смелость, другие сочли номер слишком провокационным для мероприятия с маркировкой 12+.

Резче всех высказалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить выступление, назвав поцелуй "развратом".



Артист не стал молчать. Сначала Крид отшутился в Telegram: "Как же они все завидуют", – написал он. Но позже артист дал серьезный ответ, заявив, что не видит в поцелуе ничего предосудительного – это нормальная часть здоровых отношений, – подчеркнул звезда шоу "Холостяк".



При этом он напомнил Мизулиной ее собственный публичный поцелуй с певцом SHAMAN в школе, обвинив ее в двойных стандартах, разрушении брака певца и влиянии на детскую психику.

"Зато я считаю, что разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят", – резко высказался артист.



Несмотря на разгоревшуюся дискуссию, Крид отметил: он слышит мнение аудитории и готов доработать номер, чтобы "больше не вызывать ненужных претензий".



Интересно, что скандал не помешал артисту появиться на премьере фильма Марюса Вайсберга "Вниз". На красной дорожке Егор позировал не с моделью или коллегой, а с самыми близкими людьми – мамой Мариной Булаткиной и отцом Николаем.