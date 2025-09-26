Регина Тодоренко рожала третьего ребенка в США

Регина Тодоренко, недавно ставшая матерью в третий раз, выбрала для родов клинику в Майами. Об этом сообщает Super. Телеведущая улетела в США на позднем сроке беременности, и именно там появился на свет ее третий сын.

Это не первый опыт Тодоренко в американском медицинском центре – в 2022 году она также рожала в этой клинике второго ребенка, Мирослава. Учреждение известно широким спектром предложений для будущих матерей: здесь доступны четыре пакета услуг, стоимость которых варьируется от шести до 100 тысяч долларов. Базовый тариф включает сопровождение персональным менеджером и трансфер, а премиальный предусматривает отдельные апартаменты и круглосуточный уход. Независимо от выбранного пакета, клиника берет на себя оформление документов для новорожденного, включая свидетельство о рождении и паспорт США.





Роды у телеведущей прошли непросто. Схватки продолжались более суток, врачи обсуждали возможность кесарева сечения из-за риска гипоксии. Однако Тодоренко смогла родить самостоятельно. Сама артистка пока не раскрыла имя малыша.

Напомним, телеведущая и певец Влад Топалов поженились в 2018 году. Тогда же в их семье появился первый ребенок. Звездная пара открыто говорит о желании в будущем родить и девочку. По словам Регины Тодоренко, она не исключает появления четвертого ребенка.