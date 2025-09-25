Александра Грант опровергла новость о тайной свадьбе с Киану Ривзом

На прошлой неделе зарубежные таблоиды распространили информацию о том, что Киану Ривз и его возлюбленная Александра Грант тайно поженились во время летней поездки в Европу. Источники утверждали, что церемония прошла в узком кругу, без публичных объявлений. Новость быстро разлетелась по соцсетям, поэтому поклонники принялись поздравлять пару.

Однако Александра Грант лично развеяла слухи, опубликовав романтичный снимок с актером, на котором пара сидит на лестнице и обменивается поцелуем. Художница подчеркнула, что это не кадр помолвки и не свадебное фото, а лишь момент личного счастья. Она поблагодарила поклонников за теплые слова, но отметила, что сообщения о браке – выдумка.

В Сети появилось множество комментариев от фанатов, которые заявили, что штамп в паспорте не имеет значения, если пара действительно счастлива. Многие выразили уверенность, что рано или поздно Киану и Александра все же решат узаконить отношения.

Ривз и Грант вместе более шести лет. Их роман впервые стал достоянием общественности в 2019 году, когда они вышли вместе на красную дорожку. С тех пор пара старается избегать лишнего внимания, предпочитая делиться только редкими моментами из личной жизни.

Для Киану Ривза нынешние отношения стали важной поддержкой после тяжелых событий прошлого. В конце 1990-х актер потерял дочь, а вскоре его возлюбленная Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе. Долгое время артист оставался один, и лишь знакомство с Александрой Грант помогло ему обрести гармонию и спокойствие.