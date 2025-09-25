Полина и Дмитрий Дибров официально развелись

Брак 65-летнего телеведущего Дмитрия Диброва и его 35-летней супруги Полины официально расторгнут. Решение вынес Одинцовский суд Подмосковья.

Заседание прошло без личного присутствия экс-супругов. Интересы Дмитрия Диброва представлял адвокат Александр Добровинский, который назвал исход дела "блестящей победой".

Громкий разрыв обсуждали еще с начала года, когда Полина перестала появляться в соцсетях вместе с мужем. Тогда она отрицала кризис. Однако в июле стало известно, что у нее завязались отношения с бизнесменом Романом Товстиком, который младше Диброва на 15 лет и воспитывает шестерых детей. Именно после этого пара подтвердила, что решились на развод.

Несмотря на громкие заголовки, Полина подчеркнула, что они с Дмитрием сохранили теплые отношения и намерены вместе заниматься воспитанием общих сыновей.