Во Франции вынесли решение по громкому делу: бывший президент страны Николя Саркози признан виновным в связях с нелегальным финансированием своей предвыборной кампании.

В зале суда, переполненном прессой и публикой, он появился под руку с Карлой Бруни. Бывшая первая леди Франции сдержанно держалась рядом с супругом, а в первых рядах сидели взрослые дети политика, демонстрируя поддержку. Для Карлы это заседание стало особенно тяжелым – ранее она сама давала показания в рамках дела.

Следствие утверждало, что кампания Саркози могла получать средства от режима Муаммара Каддафи. Суд признал его виновным в сговоре, но часть обвинений – включая коррупцию и хищение – была снята. Несмотря на это, прокуроры добивались семи лет заключения, крупного штрафа и запрета на участие в выборах.

Фактический вердикт – пять лет тюрьмы. Николя не согласен с приговором и считает процесс политической атакой.

Карла Бруни, с которой он вместе с 2008 года, на публике неизменно демонстрировала спокойствие и преданность мужу. Пара воспитывает общую дочь Джулию. К слову, девушка уже успела стать заметной фигурой в медиа: в соцсетях обсуждают ее смелый стиль, любовь к яркому макияжу и дерзким бьюти-трендам.