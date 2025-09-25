Звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано второй раз удалила грудные импланты

Американская актриса Алисса Милано, прославившаяся благодаря роли в сериале "Зачарованные" и активному участию в движении #MeToo, сообщила о повторном удалении грудных имплантов. Операция прошла в одной из клиник Беверли-Хиллз, о чем артистка рассказала в своем блоге, сопроводив публикацию фотографией из больничной палаты.

Звезда призналась, что этот шаг стал для нее окончательной точкой в истории с пластикой, к которой она прибегала еще в начале 1990-х. Впервые Милано увеличила грудь в 1992 году, однако спустя десять лет была вынуждена отказаться от имплантов из-за проблем со здоровьем. Позже актриса вновь решилась на операцию, но теперь решила окончательно избавиться от них.





По словам артистки, в юности она воспринимала пластику как необходимое условие успеха и привлекательности. Сегодня же Милано называет отказ от имплантов способом освободиться от навязанных стандартов. При этом она подчеркнула, что ее решение – личный выбор, а для многих женщин пластическая хирургия может оставаться источником уверенности и гармонии.

Вдохновением для актрисы стали примеры коллег, открыто рассказавших о подобном опыте, в частности телеведущая и певица Мишель Визаж, которая удалила импланты в 2019 году. Милано отметила, что такие истории помогают женщинам по всему миру легче находить собственное понимание красоты и женственности.

Актриса добавила, что ее поступок продиктован и заботой о дочери Элизабелле: Алисса Милано надеется, что девочке не придется сталкиваться с теми же давящими стереотипами, которые долгие годы определяли ее собственные решения. Сейчас 52-летняя звезда воспитывает двоих детей вместе с супругом, агентом Дэвидом Баглиари.