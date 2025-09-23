61-летняя Маша Распутина вышла замуж

61-летняя певица Маша Распутина официально вышла замуж за своего избранника, продюсера Виктора Захарова. Радостной новостью 61-летняя артистка поделилась в своем блоге, поделившись свадебным фото в пышном белоснежном платье.

Сам Захаров в беседе с журналистами подтвердил факт свадьбы, но уточнил: дата и детали торжества останутся в тайне.

"Так там же не я стою на фотографии... Да я шучу! Можете поздравить нас. Это было недавно. Сейчас не время гулять, как говорит Маша. Поэтому сделали все скрытно", – поделился продюсер.





История их любви началась еще в конце прошлого столетия. Тогда влюбленные обвенчались в православном храме, однако оформить брак долгое время не могли – бывшая супруга Захарова не давала развода и требовала раздела имущества. В итоге почти четверть века Маша и Виктор жили в официально зарегистрированном браке.



Несмотря на долгие годы вместе, пара не утратила иронии и тепла в отношениях. Распутина рассказывала, что зовет своего любимого "Естафичем", а он ее "мымрой".

Захаров тоже не скрывает чувств к супруге и с юмором отмечает, что бог послал ему Машу "за грехи". Правда, потом все объясняет, что это шутка и с любимой у них полная гармония даже спустя четверть века отношений.

Сегодня у пары большая семья. У них есть общая дочь Маша, а также дети от предыдущих браков: сын Роман и дочь Нелли у Захарова и дочь Лидия у Распутиной.