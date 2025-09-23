Хейли Бибер спровоцировала слухи о второй беременности

В Сети активно обсуждают возможную вторую беременность модели. На фото из долины Коачелла фанаты заметили, что фигура 28-летней модели в свободных джинсах и белой майке несколько округлилась. На кадрах Джастин держит сына, а Хейли Бибер идет рядом, нежно обнимая ребенка.

"Она беременна, я чувствую эту энергетику!", "Похоже, на подходе еще один малыш", – пишут пользователи.

Сами супруги никак не комментируют догадки, но ранее Хейли признавалась, что готова к пополнению в семье, если им с Джастином удастся "отойти от публичности" и провести время в спокойствии.





Появление пары в долине совпало с громким анонсом: исполнитель хита "Baby" будет хедлайнером Coachella-2026, выступив на фестивале вместе с Сабриной Карпентер и Кэрол Джи. По данным инсайдеров, певец заключил контракт с промоутером Goldenvoice и заработает около 10 млн. долларов за два концерта. Эти шоу станут частью промо к его новым альбомам "Swag" и "Swag II", где артист впервые открыто говорит о браке и кризисах в отношениях с Хейли Бибер.





Напомним, Биберы поженились в 2018 году. Летом 2025-го у них родился первый ребенок, но их брак не раз оказывался на грани распада. То Джастин отписывался от жены и признавался в чувствах к другой женщине, то Хейли появлялась без кольца. Однако выход нового альбома, по мнению фанатов, стал "точкой примирения".