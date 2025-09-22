На 86-м году жизни умерла мама Леонида Агутина

Леонид Агутин поделился с поклонниками тяжелой утратой – не стало его мамы, Людмилы Леонидовны. Ей было 85 лет. Певец опубликовал в соцсетях трогательное послание, в котором признался, насколько важным человеком была для него мать. Причину трагедии артист не назвал, но известно, что в последние месяцы женщина серьезно болела.

"Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил. Ангел мой, хранитель… Мое море любви и тепла. <...> Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай", – написал Агутин в личном блоге.

Поклонники певца тут же откликнулись сотнями комментариев, выражая соболезнования и слова поддержки: "Леня, мы вместе с тобой. Светлая память", "Мамы не умирают, они становятся ангелами", "Как страшно терять мамочку!".

Людмила Леонидовна более 45 лет проработала учителем и пользовалась уважением коллег и учеников.

"Солнечная, улыбка всегда на лице. Учитель от Бога", – вспоминают о ней те, кому посчастливилось учиться рядом.

Для Агутина мама была источником силы, вдохновения и безусловной поддержки. Артист не раз подчеркивал, что именно благодаря родителям смог пройти свой творческий путь.

Особое место в жизни певца занимает и отец – Николай Петрович. Весной он отметил 90-летие и до сих пор сохраняет бодрость духа. "Отец, я горжусь тобой! <...> Желаю, мы все желаем тебе здоровья богатырского и ждем новых песен", – писал артист этой весной.