Дуэйн "Скала" Джонсон расплакался на премьере своего фильма в Венеции

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера спортивной драмы "Крушащая машина", и этот вечер стал по-настоящему историческим. Зал аплодировал стоя целых 15 минут – овации, которые уже назвали одними из самых продолжительных в истории фестиваля. Главный герой фильма, Дуэйн "Скала" Джонсон, не смог сдержать слез и расплакался прямо на глазах у публики.

В новой картине от студии A24 актер впервые за свою карьеру примерил драматическую роль, сыграв легендарного чемпиона ММА Марка Керра. Этот проект стал для Джонсона настоящим вызовом: ради образа он изменил внешность, сбросил вес и признался, что роль заставила его глубже задуматься о внутренней силе и уязвимости человека.



На красной дорожке звезда появился вместе с партнершей по фильму Эмили Блант, которая исполнила роль Дон Стейплз – близкого человека Керра. Их выход в Венеции стал настоящим событием: сдержанная элегантность Блант и мужественный образ Джонсона идеально дополнили друг друга. Во время оваций актеры стояли обнявшись с режиссером Бенни Сафди, и все трое едва справлялись с нахлынувшими эмоциями.



Особое внимание привлекло и присутствие самого Марка Керра – легенды UFC. Он тоже не сдержал слез, увидев, как его история ожила на большом экране.

Кинокритики уже сравнивают премьеру с тем самым моментом, когда Брендан Фрейзер в 2019 году прослезился после "Кита", а затем получил "Оскар". Многие уверены: теперь и у Дуэйна Джонсона есть все шансы на номинации и новый виток карьеры.