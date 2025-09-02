Дмитрий Дибров впервые появился на красной дорожке после новости о разводе

Во вторник, 2 сентября, телеведущий Дмитрий Дибров появился на светском мероприятии впервые после громкой семейной драмы. Его выход на красную дорожку перед премьерой фильма "Тогда. Сейчас. Потом" вызвал интерес у публики и прессы, ведь еще недавно имя шоумена не сходило с заголовков в связи с его расставанием с супругой Полиной.

Последние месяцы для телеведущего стали испытанием. После 16 лет брака супруги приняли решение развестись. Как стало известно, инициатива исходила от Полины. История приобрела общественный резонанс, когда выяснилось, что новым избранником женщины стал миллионер Роман Товстик – супруг некогда ее близкой подруги. Эти откровения стали шоком для многих, особенно учитывая, что Полина была крестной одного из детей Товстика.

Появились версии о возможных махинациях, имущественных спорах и даже насилии – стороны начали защищать свои интересы при помощи адвокатов. Дело дошло до ток-шоу, где обсуждали подробности личной жизни участников скандала. Однако сами Дибровы до последнего не делали официальных заявлений, предпочитая сохранять молчание. Лишь недавно стало известно, что пара официально расторгла брак, при этом удалось мирно договориться об имуществе и воспитании троих сыновей.

Несмотря на бурное обсуждение, Дмитрий Дибров, похоже, готов двигаться дальше. Его появление на красной дорожке стало знаком того, что телеведущий возвращается к привычной светской жизни. Он не стал общаться с журналистами, ограничившись лишь позированием перед камерами.

Говорят, Дмитрий Дибров сейчас сосредоточен на работе. Он уже дал понять, что готов вернуться к съемкам и чувствует себя в полной боевой готовности. Отметив в одном из прямых эфиров, что переживает "не самые радостные времена", телеведущий опроверг слухи о личных проблемах и подчеркнул, что по-прежнему полон энергии.