Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева пошла в первый класс

1 сентября в блоге Анны Заворотнюк появилось особенное фото, которое тронуло подписчиков. Старшая дочь Анастасии Заворотнюк показала свою младшую сестру Милу – и это первое публичное фото девочки крупным планом. Поводом стал День знаний: Мила пошла в первый класс.

Анна призналась, что это волнительное событие для всей семьи. На снимках она нежно обнимает сестру, а в подписи поздравляет ее с началом новой главы.

"Милочка пошла в первый класс! Как быстро летит время! Пусть ее школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий!" – написала модель.

На фотографиях Анна предстала в сдержанном, но очень стильном образе: черный лонгслив, удлиненный жакет oversize и юбка-карандаш с золотистым узором. В руках – миниатюрная сумочка на цепочке, а в ушах – крупные серьги-кольца. Милу тоже одели лаконично: белая футболка и черные брюки.



В сторис Анна показала видео с линейки: школьники пели гимн России, а сама она с гордостью снимала сестру, не скрывая эмоций. Подписчики тут же засыпали пост комментариями: "Какая красавица!", "Очень похожа на маму", "Такая взрослая девочка".



Для семьи Заворотнюк это второе радостное событие в этом году. В апреле сама Анна впервые стала мамой – у нее и ее супруга Тимура Исмаилова родился сын. Несмотря на недавние роды, модель быстро вернулась в привычную форму: активно занимается спортом, делится секретами питания и публикует яркие кадры в купальниках.