Танцор Татьяны Булановой, ставший мемом, покинул коллектив

Около месяца назад имя Татьяны Булановой неожиданно зазвучало в соцсетях с новой силой. Вторая волна популярности артистки пришла благодаря ее подтанцовке. Видео с концерта, на котором танцоры исполняли минималистичный "энергосберегающий" танец, стало вирусным и породило миллионы просмотров, десятки мемов и тысячи пародий от зумеров.

Но неожиданно у этого интернет-феномена появились первые потери. Коллектив Булановой покинул Дмитрий Берегуля – тот самый танцор, чьи движения публика превратила в мем. Как призналась певица, она никак не повлияла на это решение: Дмитрий ушел сам.

"Состарился", – с иронией прокомментировала Буланова.





Звезда отметила, что это не последние перемены в составе. Еще одна танцовщица, Алена, планирует взять паузу из-за беременности. Таким образом, вирусный коллектив, который принес певице новую волну славы, постепенно меняется.

Тем временем интерес к артистке только растет. Гонорар за концерты Булановой, по данным инсайдеров, уже достиг двух миллионов рублей, а ее песни снова звучат в плейлистах молодежи. В соцсетях продолжают пародировать "энергосберегающий" стиль танцев, а Буланова признается: до сих пор не понимает, чем именно зацепили зрителей ее подтанцовка и фирменный минимализм.