Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались спустя 2 года отношений

Мировые СМИ сообщили о разрыве одной из самых обсуждаемых пар последних лет – 59-летней актрисы Моники Беллуччи и 66-летнего режиссера Тима Бертона. Представители звезд подтвердили информацию, отметив, что решение принято "с уважением и заботой друг о друге".

Беллуччи и Бертон начали встречаться в 2022 году. Их роман сразу привлек внимание – пара часто появлялась вместе на фестивалях и премьерах, а их союз называли примером зрелых и гармоничных отношений. Однако, по словам источников, сейчас звезды решили пойти разными путями, сохранив дружеские отношения.

Причины разрыва не уточняются. При этом еще недавно актриса открыто говорила о том, что восхищается работами Бертона и считает его встречу одним из редких подарков судьбы.

Напомним, ранее Моника Беллуччи была замужем за актером Венсаном Касселем, в браке с которым у нее родились две дочери – Дева и Леони. Союз распался в 2013 году.