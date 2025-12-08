Лариса Долина обвинила покупательницу своей квартиры в неосмотрительности

Лариса Долина подала иск против покупательницы своей элитной квартиры в Москве – Полины Лурье. В документах, на которые ссылается ТАСС, певица утверждает, что Лурье "не проявила даже минимального уровня осмотрительности" при заключении сделки.

По словам Долиной, покупательница проигнорировала обстоятельства, которые могли свидетельствовать о мошенничестве. В иске указано, что Лурье, являясь индивидуальным предпринимателем и занимающейся арендой и управлением недвижимостью, должна была заметить признаки возможных нарушений.

Речь идет о квартире стоимостью свыше 100 миллионов рублей, которую певица продала летом прошлого года. Деньги от сделки она отдала мошенникам. Осознав, что стала жертвой аферы, артистка обратилась в суд с требованием вернуть себе недвижимость.

В декабре Долина впервые публично рассказала о случившемся. В эфире Первого канала она извинилась перед Полиной Лурье и пообещала вернуть средства. Однако адвокат покупательницы заявила, что предложенная схема выплат "не учитывает инфляцию, компенсацию ущерба и не содержит конкретных сроков".

Ранее суд принял сторону певицы и обязал Лурье передать квартиру обратно. Однако представитель покупательницы сообщил, что дело пока не завершено: "Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей".