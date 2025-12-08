Лариса Долина обвинила покупательницу своей квартиры в неосмотрительности

Лариса Долина заявила, что покупательница её квартиры не проявила осторожности при сделке. История стоимостью 100 млн рублей дошла до Верховного суда.

Лариса Долина подала иск против покупательницы своей элитной квартиры в Москве – Полины Лурье. В документах, на которые ссылается ТАСС, певица утверждает, что Лурье "не проявила даже минимального уровня осмотрительности" при заключении сделки.

По словам Долиной, покупательница проигнорировала обстоятельства, которые могли свидетельствовать о мошенничестве. В иске указано, что Лурье, являясь индивидуальным предпринимателем и занимающейся арендой и управлением недвижимостью, должна была заметить признаки возможных нарушений.

Речь идет о квартире стоимостью свыше 100 миллионов рублей, которую певица продала летом прошлого года. Деньги от сделки она отдала мошенникам. Осознав, что стала жертвой аферы, артистка обратилась в суд с требованием вернуть себе недвижимость.

В декабре Долина впервые публично рассказала о случившемся. В эфире Первого канала она извинилась перед Полиной Лурье и пообещала вернуть средства. Однако адвокат покупательницы заявила, что предложенная схема выплат "не учитывает инфляцию, компенсацию ущерба и не содержит конкретных сроков".

Ранее суд принял сторону певицы и обязал Лурье передать квартиру обратно. Однако представитель покупательницы сообщил, что дело пока не завершено: "Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей".

