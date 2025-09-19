Анна Седокова о богатом женихе дочери: "Выхожу, а там кабриолет! Проверку прошел"

Анна Седокова рассказала, что впервые встретилась с возлюбленным 20-летней дочери Алины. И, похоже, знакомство прошло на ура: артистка не скрывает, что молодой человек произвел на нее впечатление.

Алина, напомним, дочь Седоковой от брака с футболистом Валентином Белькевичем. Девушка учится в США и там же встречается с Яном Блохиным, наследником миллиардера. Пара встречается несколько месяцев, и недавно певица наконец смогла познакомиться с бойфрендом наследницы. Звезда отметила, что у ее дочери внимательный молодой человек. Особенно артистку поразил момент, когда Ян вызвался отвезти ее к младшей дочери Монике.

"И я выхожу, сажусь... А там, девочки, кабриолет, красный салон! Я сзади, мои дети на переднем сидении, везут меня на тренировку к моей другой дочке. <...> Проверку прошел", – рассказала звезда.

Седокова отметила, что Ян увлекается дорогими машинами и не скрывает своей любви к роскоши, а путешествовать он привык на частных самолетах. При этом певица подчеркнула: главное для нее не статус или автомобили, а то, что дочь чувствует себя рядом с ним счастливой.



На вопрос, видит ли она в Яне будущего зятя, Анна ответила с улыбкой, что парень ей понравился, но она всегда будет на стороне дочери. Если Алина посчитает молодого человека достойным мужем, то мама ее поддержит. Если же что-то пойдет не так, то певица встанет на сторону наследницы.



В интервью певица также дала девушкам совет – не воспринимать отношения слишком драматично. По словам трижды побывавшей замужем певицы, у мужчин другая логика касательно романов.

Сейчас Седокова – мама троих детей. Старшая дочь Алина живет и учится в США, средняя – 14-летняя Моника – занимается спортом в Лос-Анджелесе, а младший сын Гектор растет в Москве.